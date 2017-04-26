（影片）谷阿莫錯在哪？ 網紅解析打臉合理使用說詞

谷阿莫拍攝短片，強調會捍衛二次創作的權利。（資料照，擷取自谷阿莫YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，因影片來源涉嫌取用盜版，遭片商和串流平台提告侵權，他本人也親錄影片主張自己符合著作權合理使用之原則。網路紅人「呱吉」邱威傑針對谷阿莫主張的合理使用進行分析，認為谷阿莫雖擷取原版的少部分內容，但再創作的比例更低，因此認為谷阿莫的作法已涉侵權行為，不能以合理使用解釋他作為的正當性。

呱吉認為谷阿莫影片再創作比例少，已經違反合理使用原則。（擷取自呱吉臉書）

「呱吉」是知名手遊「神魔之塔」台灣辦公室的主管，專門負責智慧財產授權的工作。他錄製一支影片解析谷阿莫事件及以「合理使用」反駁侵權，呱吉表示取用他人作品比例少，但只要再創作比例少也違反合理使用原則，呱吉以《暮光之城》為例，表示雖然在一支90分的原版影片中取4分中，但這支二創影片卻只多30秒，因此在二創影片有超過9成的內容都從原本影片中製成，也違反比例原則。

因此呱吉質疑谷阿莫提出的合理使用原則，但他也表示這是他的想法，他最後在用牛排館中賣的一塊牛排作比喻，認為谷阿莫只是買了一塊18盎司的牛排，將其分成3塊並分售，但其實3塊6盎司的牛排本質上仍是之前在牛排館裡賣的牛排，因此他認為谷阿莫其實根本沒有符合比例原則。

相關影片：（影片擷取自呱吉臉書，遭移除請見諒）