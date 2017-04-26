為瞞劈腿誣陷馬幼興性侵 黃雨欣氣罵唐少萱「扯謊殺人」

黃雨欣（右）力挺好友馬幼興，怒批唐少萱可怕。（合成圖，翻攝自馬幼興、黃雨欣臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的本土劇男星馬幼興日前遭女星唐少萱指控性侵，還哭訴「處女被奪走，真的很想死」，沒想到近日案情大逆轉，發現唐少萱是為了掩飾自己劈腿一事，才誣陷馬幼興性侵，而馬幼興的本土劇演員好友黃雨欣也痛批唐少萱可怕，「為了圓謊，卻扯謊去殺了這一個人」。

唐少萱疑似為了掩飾劈腿，才反告馬幼興性侵。（翻攝自唐少萱臉書）

據《中國時報》報導，從馬幼興爆出性侵事件後，黃雨欣就一直力挺好友。她透露，馬幼興在判決尚未出來前，很長一段時間不敢出門，深怕路人會覺得他是性侵犯，連本來已經談好的工作，也因捲入性侵案破局，長達7個月沒工作收入，也不願出門，讓身邊的友人相當擔心他會想不開，她和老公劉聰達也一直陪伴馬幼興走出低潮，直到今年1月收到法院不起訴書，才還他一個清白，馬幼興也才放寬心開始願意出門和朋友相聚。

黃雨欣（右）和老公劉聰達，一路陪著馬幼興走出低潮。（翻攝自黃雨欣臉書）

黃雨欣也為好友打抱不平，怒罵唐少萱「妳今天事情完全捏造，妳這女生到底在想什麼？妳毀掉一個馬幼興！為了圓謊，卻扯謊去殺了這一個人」更直言接下來要讓全世界都知道她在說謊。