背著女友廁所幽會主播？ 劉錚澄清單身拉第3妹救援

劉錚被爆與美女主播在女廁密會20分鐘。（資料照，記者王藝菘攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕籃壇新生代球星劉錚今日被週刊爆料，背著交往2年的正牌女友「Vinnie」郭思儀，和前體育主播俞西潔在廁所幽會近20分鐘，劉錚第一時間竟回應：「我要想一下耶！」女方則解釋當天是好姊妹在廁所醉倒。但劉錚事後，卻在臉書開砲，「文章漏洞一堆」，高調澄清自己已經單身一陣子。

俞西潔澄清和劉錚在KTV廁所長達20分鐘是為了照顧醉倒的女性友人。（翻攝自俞西潔臉書）

劉錚稍早在臉書怒批：「文章漏洞一堆，你翻的照片是多久前的東西，憑一張照片，就說我消失在黑夜中，怎麼不是寫黑夜盡頭？」與先前含糊回應大不同，還急忙澄清自己單身了一段時間，否認和郭思儀交往2年的說法，最後還要當天醉倒的友人出面幫忙澄清，「還有Cherry姐，你要不要來說明一下你那天在廁所的盛況？」該名友人「Cherry姐」也在發文下留言，「那天真的有點失態了，謝謝你們照顧我喔」，力挺劉錚。

劉錚（右）在臉書澄清，早和前女友郭思儀分手，單身2年。（資料照，記者王藝菘攝）