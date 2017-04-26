限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

背著女友廁所幽會主播？ 劉錚澄清單身拉第3妹救援

2017/04/26 16:18

劉錚被爆與美女主播在女廁密會20分鐘。（資料照，記者王藝菘攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕籃壇新生代球星劉錚今日被週刊爆料，背著交往2年的正牌女友「Vinnie」郭思儀，和前體育主播俞西潔在廁所幽會近20分鐘，劉錚第一時間竟回應：「我要想一下耶！」女方則解釋當天是好姊妹在廁所醉倒。但劉錚事後，卻在臉書開砲，「文章漏洞一堆」，高調澄清自己已經單身一陣子。

俞西潔澄清和劉錚在KTV廁所長達20分鐘是為了照顧醉倒的女性友人。（翻攝自俞西潔臉書）

劉錚稍早在臉書怒批：「文章漏洞一堆，你翻的照片是多久前的東西，憑一張照片，就說我消失在黑夜中，怎麼不是寫黑夜盡頭？」與先前含糊回應大不同，還急忙澄清自己單身了一段時間，否認和郭思儀交往2年的說法，最後還要當天醉倒的友人出面幫忙澄清，「還有Cherry姐，你要不要來說明一下你那天在廁所的盛況？」該名友人「Cherry姐」也在發文下留言，「那天真的有點失態了，謝謝你們照顧我喔」，力挺劉錚。

劉錚（右）在臉書澄清，早和前女友郭思儀分手，單身2年。（資料照，記者王藝菘攝）

相關新聞

推薦新聞
超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是... 超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是...
2017/04/26 12:02
六月李易三度喊離 求助牧師療癒婚姻 六月李易三度喊離 求助牧師療癒婚姻
2017/04/26 08:38
掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴 掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴
2017/04/26 11:12
宅男女神自爆守處女身 嫁2億初戀當少奶奶 宅男女神自爆守處女身 嫁2億初戀當少奶奶
2017/04/26 07:19
白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了 白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了
2017/04/26 12:55
被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下 被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下
2017/04/26 08:09
嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
2017/04/26 07:25
谷阿莫犯眾怒 電影圈現流行「這句話」反他 谷阿莫犯眾怒 電影圈現流行「這句話」反他
2017/04/26 09:34
半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」 半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」
2017/04/26 10:53
被莎莉賽隆虧吻起來像「死魚」 馮迪索氣炸了！ 被莎莉賽隆虧吻起來像「死魚」 馮迪索氣炸了！
2017/04/26 09:35
隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦 隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦
2017/04/26 13:59
盤點孔劉暖心事蹟 男神關懷弱勢獻愛心 盤點孔劉暖心事蹟 男神關懷弱勢獻愛心
2017/04/26 07:23
《古惑仔》重出江湖！成龍PO合照要加入？ 《古惑仔》重出江湖！成龍PO合照要加入？
2017/04/26 07:41
63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」 63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」
2017/04/26 09:14
D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬 D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬
2017/04/26 09:18
除了林憶蓮 不婚天后還有她們... 除了林憶蓮 不婚天后還有她們...
2017/04/26 09:23
天價畫作帶不走 常玉文創商品夯 天價畫作帶不走 常玉文創商品夯
2017/04/26 07:46
《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠 《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠
2017/04/26 07:30
馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊 馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊
2017/04/26 14:04
被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應 被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應
2017/04/26 13:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.