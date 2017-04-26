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（影音）100小時保養換1小時飛行！伴飛經國號戰機的古董機就是這架

2017/04/26 15:34

100小時保養換1小時飛行！台灣出動經國號戰機伴飛的古董機就是這架。（記者方惠宗攝）

〔記者方惠宗／台北報導〕曾經歷二戰洗禮的道格拉斯DC-3運輸機昨（25）飛抵台灣上空，空軍出動自製IDF經國號戰機伴飛致敬，向DC-3衍生機型C-47運輸機於我國空軍的輝煌軍旅生涯致敬。這架誕生於1940年、機齡已達77年的雙引擎螺旋槳飛機現屬瑞士製錶商百年靈（Breitling），正挑戰以環球之旅成為「周遊世界最高齡的飛機」。

百年靈道格拉斯DC-3駕駛艙一隅。（記者方惠宗攝）

百年靈道格拉斯DC-3環球之旅將會分成幾個階段進行，並在全球多個城市停留，參加各類活動與飛行表演。因機齡等緣故，駕駛這架DC-3的機長Francisco Agullo表示，「平均每100小時的地面保養才能進行1小時的飛行！」

百年靈道格拉斯DC-3機艙。（記者方惠宗攝）

DC-3在航空史有顯赫的地位，其衍生機型C-47除了是「諾曼第登陸」等二戰空中要角，亦在中國對日抗戰時期擔任運補與空投，並於八二三砲戰執行多項關鍵任務，紀錄輝煌。

百年靈道格拉斯DC-3保留多個經典特色，例如古意盎然的木質方形窗框。（記者方惠宗攝）

這架DC-3於2008年在百年靈的支持下被修復，確保其符合現行的歐洲標準，同時保留多個經典特色，例如古意盎然的木質方形窗框。然而，與現代航機另一不同的是：沒有自動駕駛。當一切操控必須經由人手，亦是給飛行員的一大挑戰。

百年靈道格拉斯DC-3環球之旅預計於今年9月在瑞士完成壯舉。

這架道格拉斯DC-3曾經歷二戰洗禮，於2008年在百年齡的支持再次被修復。（記者方惠宗攝）這架道格拉斯DC-3曾經歷二戰洗禮，於2008年因百年齡的支持被修復。（記者方惠宗攝）挑戰「周遊世界最高齡的飛機」、百年靈道格拉斯DC-3飛抵松山機場。（記者方惠宗攝）
百年靈道格拉斯DC-3機長Francisco Agullo。（記者方惠宗攝）

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