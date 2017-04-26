掰了富商尪後... 關之琳懶找新歡怨嘆「已經放棄」

關之琳保養得宜，堪稱凍齡女神。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星關之琳前年自曝與富商陳泰銘離婚，還與劉嘉玲種下心結，單身的她，行情看漲，去年驚爆與SJ-M中國籍成員周覓大談姊弟戀，事後雙方澄清只是好友，昨出席活動，竟語出驚人表示，已放棄尋找新歡，並將愛情擺最後，除非緣分到。

關之琳（左）去年底爆出與小24歲「Super Junior-M」中國籍成員周覓戀愛，事後雙方均否認。（翻攝自Instagram）



關之琳昨以創意總監身分出席品牌活動，透露曾在50歲定下10件從未做過的事，當人生目標，「第一是建立品牌、第二是學滑雪、第三是學打鼓」，她驕傲地表示，已完成一半，滑雪則是目前最愛的休閒運動。



被問到最後要完成的願望，是否為找到另一半並長相廝守？關之琳語出驚人說：「不想了，已經放棄了，愛情擺最後，有緣再說」，她坦言最難完成的目標是學象棋，因要找人教學，現場有媒體虧「找個懂象棋的男友，便可兩個願望一次實現」，反應機靈的她，立刻大笑稱「不會很像石像嗎？也好，可以預防老人癡呆。」

關之琳語出驚人表示，已放棄尋找新歡，並將愛情擺最後，除非緣分到。（翻攝自微博）