限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

掰了富商尪後... 關之琳懶找新歡怨嘆「已經放棄」

2017/04/26 15:37

關之琳保養得宜，堪稱凍齡女神。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星關之琳前年自曝與富商陳泰銘離婚，還與劉嘉玲種下心結，單身的她，行情看漲，去年驚爆與SJ-M中國籍成員周覓大談姊弟戀，事後雙方澄清只是好友，昨出席活動，竟語出驚人表示，已放棄尋找新歡，並將愛情擺最後，除非緣分到。

關之琳（左）去年底爆出與小24歲「Super Junior-M」中國籍成員周覓戀愛，事後雙方均否認。（翻攝自Instagram）


關之琳昨以創意總監身分出席品牌活動，透露曾在50歲定下10件從未做過的事，當人生目標，「第一是建立品牌、第二是學滑雪、第三是學打鼓」，她驕傲地表示，已完成一半，滑雪則是目前最愛的休閒運動。


被問到最後要完成的願望，是否為找到另一半並長相廝守？關之琳語出驚人說：「不想了，已經放棄了，愛情擺最後，有緣再說」，她坦言最難完成的目標是學象棋，因要找人教學，現場有媒體虧「找個懂象棋的男友，便可兩個願望一次實現」，反應機靈的她，立刻大笑稱「不會很像石像嗎？也好，可以預防老人癡呆。」

關之琳語出驚人表示，已放棄尋找新歡，並將愛情擺最後，除非緣分到。（翻攝自微博）

相關新聞

推薦新聞
超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是... 超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是...
2017/04/26 12:02
谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為... 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
2017/04/26 10:24
劈腿2男藝人 美女新星遭誣告罪起訴 劈腿2男藝人 美女新星遭誣告罪起訴
2017/04/26 08:03
掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴 掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴
2017/04/26 11:12
孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長 孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長
2017/04/26 12:35
白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了 白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了
2017/04/26 12:55
被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下 被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下
2017/04/26 08:09
小11歲女友跑了 漂亮寶貝女女戀又告吹 小11歲女友跑了 漂亮寶貝女女戀又告吹
2017/04/26 07:27
嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
2017/04/26 07:25
谷阿莫犯眾怒 電影圈現流行「這句話」反他 谷阿莫犯眾怒 電影圈現流行「這句話」反他
2017/04/26 09:34
半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」 半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」
2017/04/26 10:53
被莎莉賽隆虧吻起來像「死魚」 馮迪索氣炸了！ 被莎莉賽隆虧吻起來像「死魚」 馮迪索氣炸了！
2017/04/26 09:35
情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！ 情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！
2017/04/26 12:58
《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄 《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄
2017/04/26 11:34
63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」 63歲劉德凱拒再婚 只想找「老伴」
2017/04/26 09:14
D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬 D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬
2017/04/26 09:18
馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊 馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊
2017/04/26 14:04
天價畫作帶不走 常玉文創商品夯 天價畫作帶不走 常玉文創商品夯
2017/04/26 07:46
《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠 《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠
2017/04/26 07:30
阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？ 阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？
2017/04/26 15:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.