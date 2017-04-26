星爵自爆喜歡對家DC電影 還大方給他們中肯神建議！

「星爵」克里斯普瑞特（左）自爆是對家DC電影的大粉絲。（合成圖，翻攝自Following The Nerd、cinerive.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕只要談到超級英雄漫畫或電影，大家直覺會想到的幾乎都是漫威與DC這2大自上世紀以來就是「死對頭」的陣營，雖然他們的粉絲大部分都誓不兩立，不過漫改超級英雄片的演員們，似乎就沒有這麼在意彼此的來頭，像是在《美國隊長》系列中演出「酷寒戰士」巴奇一角的男星賽巴斯汀斯坦，就曾大讚班艾佛列克在被砲轟得慘兮兮的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中，將蝙蝠俠的角色詮釋得相當好；而最近忙著宣傳《星際異攻隊2》的「星爵」克里斯普瑞特，更大方公開自己其實是DC電影粉絲的事實，並以一個粉絲角度來給予他們超中肯的建議，態度相當大方。

克里斯普瑞特（前排最中）最近忙著宣傳《星際異攻隊2》。（翻攝自Empire）

在接受《io9》採訪時，「星爵」克里斯普瑞特透露自己是DC的大粉絲，表示：「我真的很愛那些華納兄弟出品的電影，我認為他們都超酷，而我也不是這些電影的嚴厲評論家。」不過，雖然是粉絲，身為演員的他看片時仍免不了會職業病發作，揪出自己喜愛電影裡的缺點，像是他對去年評價兩極的《自殺突擊隊》就很有話要說：「這部片其中一個最大的缺點，就是他們試圖一次向大家介紹太多角色了，花了10分鐘來告訴觀眾為什麼他們應該在乎這些角色，而不是去創造每個角色自己的背景故事，來讓觀眾更能被角色說服進而關心他們。」

克里斯普瑞特認為《自殺突擊隊》在電影中一次介紹太多角色，而未能真的把每個角色的背景故事好好向觀眾介紹，引發他們的好奇。（翻攝自Vulture）

克里斯普瑞特甚至還把他所認為漫威為什麼會獲得巨大成功的主要關鍵，要拿來跟DC分享，他形容：「就像硬木一樣，雖然生長得很慢，但是能夠長得十分強壯結實，他們（漫威）並不是一開始就直接打造出《復仇者聯盟》的，反之他們是從《鋼鐵人》開始做起，之後不斷測試這是否能夠成功，後來才有了《鋼鐵人2》、《鋼鐵人3》、美國隊長、雷神索爾，為觀眾打造出想看到更多角色的渴望，此時才將這些角色全部放進《復仇者聯盟》當中。」在這樣漫長的過程裡，克里斯普瑞特也承認「這真的是一件天殺困難的事」，並回頭大讚漫威：「有人能夠將其正確打造出來，還真的是個天大的奇蹟」，給出非常中肯又實用的建議。

漫威之所以會在超級英雄電影上取得巨大成功，其實也不是一天就打造而成的，是先慢慢推出不同角色的獨立電影、吸引固定觀眾觀看後，才推出了讓數名超級英雄集結在一起的《復仇者聯盟》。（翻攝自Wikia）