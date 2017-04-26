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主辦單位拖欠合約金？Gary大馬演唱會喊卡

2017/04/26 15:15

Gary5月大馬演唱會臨時喊卡。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓嘻哈歌手兼《Running Man》前成員Gary，原定5月21日在馬來西亞舉行個人演唱會，但主辦單位卻稱因意外情況而被迫取消演唱會。

南韓亞洲經濟報導，Gary大馬演唱會的南韓代理商表示，演唱會取消並不是因為意外，而是當地主辦單位並未履行雙方所簽合約中的條款，南韓代理商的知情人士透露：「主辦方並未按照合約，日復一日地拖延支付合約金的日期。」因此才決定取消大馬演唱會，讓許多當地粉絲相當失望。

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