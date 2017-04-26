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隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦

2017/04/26 13:59

劉詩詩（右）與吳奇隆（左）婚後各自忙碌，時常互相探班。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆與與劉詩詩去年3月在峇厘島舉行婚宴，婚後兩人工作滿檔，時常空檔互相探班，新婚已屆滿1年，小倆口感情仍相當甜蜜，沒想到昨出席活動，竟忍不住大吐苦水，直喊「我很苦、非常苦」，引發關切。

吳奇隆（右）工作滿檔，出席活動忍不住大吐苦水。（資料照，香港成報提供）
吳奇隆昨出席潮牌活動，聊到近來的生活，一臉無奈表示「最近滿忙...其實是一直都很忙，我快死掉了！」他坦言每年都希望工作量能減少，沒想到還是越來越多，目前還有兩部戲正在拍攝，加上自己公司也有新戲上映，不僅要配合宣傳，還要處理新戲的事前準備工作，這些都耗費許多時間，也讓他不禁直呼：「我很苦、非常苦！」

「隆詩CP」因戲結緣，小倆口結婚1年，感情仍相當甜蜜。（擷取自YouTube）

為了怕冷落劉詩詩，吳奇隆透露，會將時間壓縮，爭取與家人相處機會，近日劉詩詩工作銜接出現空檔，被問到是否會羨慕時，他則笑說：「太空了，她就會安排我的生活...。」隨後又改口：「我們就是這樣，彼此錯開一下，加上有些時間可以做工作地點的安排，還好！」

吳奇隆（右）與劉詩詩（左）婚紗照。（翻攝自微博）

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