（影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡
〔記者張釔泠／台北報導〕「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州的寶貝兒子飛飛翔翔越長越大，說話、畫畫的萌樣常讓粉絲融化，日前飛飛翔翔去探爸爸的班，飛飛在棚內趴趴走，翔翔去親他時，飛飛卻一秒轉身拒絕；沒想到翔翔也不以為意，轉身去親保母小亨堡，瞬間萌爆。
飛飛翔翔日前去攝影棚內，飛飛一開始便在棚內爆衝，還不小心跌倒了，但很勇敢地站起來，隨後他又跨越了導播攀上舞台，另一端的翔翔看到飛飛，也開心地向他飛奔而去，並擁抱哥哥。翔翔還在黑人的鼓勵下，要親飛飛，不過飛飛卻轉頭避開、側身走掉，翔翔也不難過，乾脆轉身找小亨堡，墊起腳親了她一下，可愛模樣讓網友都直呼是「小暖男」。黑人還po了一張和飛飛的照片，兩人抿嘴瞇眼，他反問「一樣嗎」，讓眾人又驚呼簡直是複製版。
相關影片：〈影片取自黑人Instagram，如遭移除敬請見諒〉
誰來探班呀～～～
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