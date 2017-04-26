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坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」

2017/04/26 12:43

坂口健太郎頂金髮出席《與妳的第100次戀愛》宣傳活動。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕25歲日本男星坂口健太郎日前在日劇《東京妄想女子》中演活傲嬌暖男，擄獲大批女粉絲的心，近來他在日片《與妳的第100次戀愛》獻出「初體驗」，首度為了電影開金口唱歌，並登上日本國民音樂節目《Music Station》表演兼打片。當時已為《東》劇染了一頭金髮的坂口，配上彈吉他的帥氣模樣，讓粉絲直呼「再度戀愛了」。

該片由坂口搭檔新生代才女歌手miwa主演，片中坂口飾演擁有時空逆轉能力的樂團吉他手，為拯救青梅竹馬的miwa，不斷回到過去企圖改變命運。片中透過一首接一首動聽樂曲，勾勒出男女主角經由穿越時空而不斷變化的情感。尤其主題曲《把愛獻給妳》大有來頭，由近期當紅的「androp安哲洛普」團員內澤崇仁作曲，飾演女主角的才女創作歌手miwa作詞；歌詞裡頭包含男主角「小陸」和女主角「葵海」兩個名字的日文發音，同時在文字上也有「饋贈愛情」的涵義，特別適合這部純愛電影。

坂口健太郎、miwa在《與妳的第100次戀愛》中上演催淚戀情。（翻攝自網路）為了詮釋片中所屬的「The STROBOSCORP」樂團，飾演樂團「吉他手」的坂口、「貝斯手」的龍星涼，以及「鼓手」的泉澤祐希，也花費好幾個月時間瘋狂練習各自所負責的樂器，成果全部展現在片中最高潮的音樂祭現場演出當中。光是這場戲，就花費劇組三天時間拍攝，並出動300多位臨時演員，而坂口也為本片貢獻出他首次的「歌唱演技」。而在片中演唱會上擔任主持的演員笠原秀幸也表示：「The STROBOSCORP就像現實生活裡真正存在的樂團，作出非常棒的音樂表演，讓人忍不住熱淚盈眶。」該片將於5月5日在台上映。

泉澤佑希（左起）、龍星涼、miwa、坂口健太郎在《與妳的第100次戀愛》中組成樂團「The STROBOSCORP」樂團。（采昌提供）

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