限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發

2017/04/26 12:57

莫允雯（左）與徐鈞浩（右）姊弟情誼逼哭網友。（好風光提供）〔記者洪素津／台北報導〕莫允雯與徐鈞浩的姊弟情誼在《夢裡的一千道牆》讓網友看了直呼「揪心」，眾多網友不捨劇中徐鈞浩飾演的曉帆因患有躁鬱症而被外界拒絕遺棄，演出時的「小狗眼神」讓網友紛紛自詡是「曉」護士，狂噴母愛，而莫允雯夾在弟弟、工作與愛情的三難間，深刻的演技詮釋，網友PO文感同身受淚崩：「我就是這樣的夾心女

莫允雯在戲中處在家庭、工作、愛情三難。（結果娛樂提供）劇中莫允雯飾演的曉青因壓力過大，疑似有夢遊傾向，還差點被車撞，讓愛姊心切的徐鈞浩上網查夢遊定義，並對莫允雯喊話：「我不要你這樣的工作了，我不要你這樣的做噩夢。」更擔心她是否遺傳到家庭的精神分裂症，莫允雯則難得對弟弟大吼：「為什麼搞得那麼緊繃呢？」徐鈞浩激動回應：「擔心你有一天會恨我，我可以被你瞧不起，我想到這些我都要瘋了。」兩人在拍攝時情緒都處於臨界點上，也讓現場工作人員看到抱頭痛哭的兩人，眼淚不自覺地在眼眶打轉。

此外，徐鈞浩殺青後，莫允雯也感性在臉書PO文形容：「三個月過去，咱姊弟倆感受了很多現實生活中親姊弟都也許沒有經歷過的情感，過程真的很痛心，但我卻覺得好溫暖好紮實。我也相信徐家姊弟絕對能讓觀眾感受到最真實感人的親情！我很榮幸跟你一起體驗了這段不可思議的旅程～。」真情流露的文字讓人動容。

莫允雯（左）與徐鈞浩（右）姊弟情誼逼哭網友。（好風光提供）

推薦新聞
馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊 馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊
2017/04/26 14:04
前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影 前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影
2017/04/26 14:02
隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦 隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦
2017/04/26 13:59
林大晉廢墟親熱台版松嶋菜菜子 穿越呼應20年前MV 林大晉廢墟親熱台版松嶋菜菜子 穿越呼應20年前MV
2017/04/26 13:56
被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應 被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應
2017/04/26 13:45
（影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡 （影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡
2017/04/26 13:11
鬧出出軌婚變後 白百何頒獎范冰冰遭「甩手」 鬧出出軌婚變後 白百何頒獎范冰冰遭「甩手」
2017/04/26 13:10
情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！ 情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！
2017/04/26 12:58
（獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發 （獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發
2017/04/26 12:57
白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了 白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了
2017/04/26 12:55
坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」 坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」
2017/04/26 12:43
孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長 孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長
2017/04/26 12:35
（贈票）魚干女尬上總裁大叔 周冬雨、金城武《喜歡你》共譜戀曲 （贈票）魚干女尬上總裁大叔 周冬雨、金城武《喜歡你》共譜戀曲
2017/04/26 12:29
影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手... 影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手...
2017/04/26 11:53
不只女星六月 她們也愛跟媽媽鬧彆扭 不只女星六月 她們也愛跟媽媽鬧彆扭
2017/04/26 11:50
《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄 《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄
2017/04/26 11:34
五月天自封「幼稚大叔團」 阿信罰加班歌迷喊讚 五月天自封「幼稚大叔團」 阿信罰加班歌迷喊讚
2017/04/26 11:22
《冰雪奇緣2》2019年底回歸！迪士尼還公開這些片的上映日程 《冰雪奇緣2》2019年底回歸！迪士尼還公開這些片的上映日程
2017/04/26 10:49
李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手 李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手
2017/04/26 10:47
谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為... 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
2017/04/26 10:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.