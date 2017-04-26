（獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發

莫允雯（左）與徐鈞浩（右）姊弟情誼逼哭網友。（好風光提供）〔記者洪素津／台北報導〕莫允雯與徐鈞浩的姊弟情誼在《夢裡的一千道牆》讓網友看了直呼「揪心」，眾多網友不捨劇中徐鈞浩飾演的曉帆因患有躁鬱症而被外界拒絕遺棄，演出時的「小狗眼神」讓網友紛紛自詡是「曉」護士，狂噴母愛，而莫允雯夾在弟弟、工作與愛情的三難間，深刻的演技詮釋，網友PO文感同身受淚崩：「我就是這樣的夾心女。」

莫允雯在戲中處在家庭、工作、愛情三難。（結果娛樂提供）劇中莫允雯飾演的曉青因壓力過大，疑似有夢遊傾向，還差點被車撞，讓愛姊心切的徐鈞浩上網查夢遊定義，並對莫允雯喊話：「我不要你這樣的工作了，我不要你這樣的做噩夢。」更擔心她是否遺傳到家庭的精神分裂症，莫允雯則難得對弟弟大吼：「為什麼搞得那麼緊繃呢？」徐鈞浩激動回應：「擔心你有一天會恨我，我可以被你瞧不起，我想到這些我都要瘋了。」兩人在拍攝時情緒都處於臨界點上，也讓現場工作人員看到抱頭痛哭的兩人，眼淚不自覺地在眼眶打轉。

此外，徐鈞浩殺青後，莫允雯也感性在臉書PO文形容：「三個月過去，咱姊弟倆感受了很多現實生活中親姊弟都也許沒有經歷過的情感，過程真的很痛心，但我卻覺得好溫暖好紮實。我也相信徐家姊弟絕對能讓觀眾感受到最真實感人的親情！我很榮幸跟你一起體驗了這段不可思議的旅程～。」真情流露的文字讓人動容。

莫允雯（左）與徐鈞浩（右）姊弟情誼逼哭網友。（好風光提供）