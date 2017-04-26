前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影

前「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾透露，在自己演出的《黑暗騎士》系列電影後，就再也沒看過任何漫改的超級英雄電影。（翻攝自Screen Rant）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去因在克里斯多福諾蘭執導的《黑暗騎士》三部曲中飾演「蝙蝠俠」一角，而被認為是經典中的經典、後人幾乎難以超越的英國男星克里斯汀貝爾（Christian Bale），即便已經告別蝙蝠俠5年、把棒子傳遞給新一任扮演者班艾佛列克，還是會被不少人拿來與其做比較，雖然從以前到現在，演出這個角色的男星都小有名氣，但只要提到「蝙蝠俠」，就很難不直接連想到他。然而，在卸下超級英雄光環後，克里斯汀貝爾卻自爆除了自己演出的《黑暗騎士》系列外，之後就再也不看任何漫改超級英雄電影了，令人有些訝異。

克里斯汀貝爾（後）當年所演出的《黑暗騎士》三部曲，被不少人譽為是「經典中的經典」。（翻攝自都會地鐵報）

最近忙著宣傳新片《承諾》（The Promise）的克里斯汀貝爾，日前接受《Collider》訪問時，就吐露自己不像很多粉絲想像的那樣，在不演蝙蝠俠後還會關心任何超級英雄電影，更不會想再回去演這類的片子，表示：「不，我對這個（再次演出超級英雄片）一點興趣也沒有，確切來說，除了我自己演的那些，以及過去克里斯多福李維演出的《超人》系列電影外，我就再也想不起來看過任何超級英雄片了。」

克里斯汀貝爾透露自己無意再繼續拍攝任何漫改超級英雄電影。（翻攝自Pinterest）

由於近年來漫改超級英雄電影在克里斯汀貝爾離開蝙蝠俠角色後越來越蓬勃發展、在全球票房上都屢創驚人佳績，不少人都對於克里斯汀貝爾這樣的態度感到有些意外，因為像是過去也曾演過蝙蝠俠的麥可基頓，最近就重新以反派「禿鷹」的身份加入當初DC對家漫威的《蜘蛛人：返校日》演出，因此也仍有不少粉絲希望能重新在之後的超級英雄電影裡看到克里斯汀貝爾的身影，不過現在看來，要讓他改變心意，可能還有得等了。

過去也曾演過蝙蝠俠的麥可基頓，最近就重新以反派「禿鷹」的身份加入當初DC對家漫威的《蜘蛛人：返校日》演出。（翻攝自Elite Daily） 麥可基頓在《蜘蛛人：返校日》中的「禿鷹」造型十分霸氣。（翻攝自Elite Daily）