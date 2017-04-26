限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（贈票）魚干女尬上總裁大叔 周冬雨、金城武《喜歡你》共譜戀曲

2017/04/26 12:29

《自由娛樂頻道》將送出《喜歡你》電影特映券給大家。（甲上娛樂提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕由超人氣網路暢銷小說《終於等到你》改編而成的電影《喜歡你》，不只由《七月與安生》金獎製作團隊陳可辛、許月珍監製，更找來男神金城武與金馬獎新科影后周冬雨，共譜浪漫銀幕戀曲！

《喜歡你》劇情講述擁有魚干女性格、還是生活白癡的顧勝男（周冬雨飾），雖然是高級飯店的「千年二廚」，不料飯店卻因財務危機而面臨倒閉，成為其他財團收購目標，加上此時她與飯店總經理程子謙（楊祐寧飾）的秘密戀愛還沒著落，也面臨同時失去愛情與工作的雙重危機。不過，此時國際飯店財團總裁陸晉（金城武飾）加入飯店的收購戰局，因意外被勝男臨場救援的美食所打動，2人也就此展開唇槍舌戰的感情角力...。

魚干女大廚尬上多金帥大叔，《喜歡你》萌反差情侶掀話題。（甲上娛樂提供）

這次《自由娛樂頻道》將送出《喜歡你》電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

《喜歡你》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影 前蝙蝠俠94霸氣！不看除了自己演出外的超級英雄電影
2017/04/26 14:02
隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦 隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦
2017/04/26 13:59
林大晉廢墟親熱台版松嶋菜菜子 穿越呼應20年前MV 林大晉廢墟親熱台版松嶋菜菜子 穿越呼應20年前MV
2017/04/26 13:56
最真實人生寫照 女星1日內經歷紅白事 最真實人生寫照 女星1日內經歷紅白事
2017/04/26 13:48
被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應 被爆三鬧離婚 六月「生一打」幽默回應
2017/04/26 13:45
（影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡 （影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡
2017/04/26 13:11
情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！ 情慾來了檔不住 同劉錚一樣開放的還有這些人！
2017/04/26 12:58
（獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發 （獨家）《夢裡》姊弟情揪心 莫允雯「夾心女」演技大爆發
2017/04/26 12:57
台版女大胃王爽嗑4人份泡麵 進食片吸50萬網友搶看 台版女大胃王爽嗑4人份泡麵 進食片吸50萬網友搶看
2017/04/26 12:51
坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」 坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」
2017/04/26 12:43
AV女優后不見后！白石茉莉奈拒和「她」同台 AV女優后不見后！白石茉莉奈拒和「她」同台
2017/04/26 12:29
金卡達夏招牌豐臀崩壞！38歲姊澎湃上圍搶鏡 金卡達夏招牌豐臀崩壞！38歲姊澎湃上圍搶鏡
2017/04/26 12:17
超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是... 超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是...
2017/04/26 12:02
影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手... 影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手...
2017/04/26 11:53
《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄 《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄
2017/04/26 11:34
五月天自封「幼稚大叔團」 阿信罰加班歌迷喊讚 五月天自封「幼稚大叔團」 阿信罰加班歌迷喊讚
2017/04/26 11:22
半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」 半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」
2017/04/26 10:53
《冰雪奇緣2》2019年底回歸！迪士尼還公開這些片的上映日程 《冰雪奇緣2》2019年底回歸！迪士尼還公開這些片的上映日程
2017/04/26 10:49
李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手 李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手
2017/04/26 10:47
谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為... 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
2017/04/26 10:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.