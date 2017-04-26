（贈票）魚干女尬上總裁大叔 周冬雨、金城武《喜歡你》共譜戀曲

《自由娛樂頻道》將送出《喜歡你》電影特映券給大家。（甲上娛樂提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕由超人氣網路暢銷小說《終於等到你》改編而成的電影《喜歡你》，不只由《七月與安生》金獎製作團隊陳可辛、許月珍監製，更找來男神金城武與金馬獎新科影后周冬雨，共譜浪漫銀幕戀曲！

《喜歡你》劇情講述擁有魚干女性格、還是生活白癡的顧勝男（周冬雨飾），雖然是高級飯店的「千年二廚」，不料飯店卻因財務危機而面臨倒閉，成為其他財團收購目標，加上此時她與飯店總經理程子謙（楊祐寧飾）的秘密戀愛還沒著落，也面臨同時失去愛情與工作的雙重危機。不過，此時國際飯店財團總裁陸晉（金城武飾）加入飯店的收購戰局，因意外被勝男臨場救援的美食所打動，2人也就此展開唇槍舌戰的感情角力...。

魚干女大廚尬上多金帥大叔，《喜歡你》萌反差情侶掀話題。（甲上娛樂提供）

這次《自由娛樂頻道》將送出《喜歡你》電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

《喜歡你》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉