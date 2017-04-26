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影集女星癌末猝逝 老公曝光她臨死前還緊牽自己的手...

2017/04/26 11:53

伊林莫蘭（右）在美國當地時間22日不幸猝逝，老公史蒂芬弗萊希曼（左）以一封親筆信對外公開妻子離世前的真實狀況。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國女星伊林莫蘭（Erin Moran），過去因為在80年代經典影集《歡樂時光》（Happy Days）中飾演朗霍華的妹妹「喬安妮康寧漢」（Joanie Cunningham）一角走紅，不料在美國當地時間22日卻驚傳不幸猝逝的消息，享年56歲；而在進行初步屍檢後，警方透露伊林莫蘭其實是死於癌症，演員好友保羅彼德森（Paul Petersen）也透露她在去年感恩節時，就被診斷出罹患喉癌第4期，雖然有在做化療，但身體狀態卻每況愈下，十分辛苦。而在沉默數天後，伊林莫蘭的丈夫史蒂芬弗萊希曼（Steven Fleischmann）終於出面發聲，透過一封手寫親筆信，來向外界揭露妻子臨死前的狀況。

伊林莫蘭（前排中）過去因在《歡樂時光》中飾演朗霍華的妹妹「喬安妮康寧漢」一角而走紅。（翻攝自Biography.com）

在這封親筆信裡，史蒂芬弗萊希曼透露其實當初他就是在1992年的4月22日這天遇到伊林莫蘭的，本來2人在這天還打算要去慶祝相識的25周年，不料最後卻成了親自送走妻子的一天。他也揭露，2人大概是在11月底左右發現伊林莫蘭早上起床時，枕頭上都會有一塊血漬，一開始她只以為自己睡覺時咬破舌頭，沒想到後來血跡面積越來越大，而且發現是從左側扁桃腺流出的；後來在接受檢查後，被診斷出是「鱗狀細胞癌」，雖然震驚但也馬上開始化療，只不過伊林的狀況惡化得相當快，大概到了2月中就已經無法進食、喝東西，甚至說話了，只能裝上植入體內的餵食管，讓老公一天餵她進食6至8次。

伊林莫蘭在去年11月底被診斷出罹癌後，身體狀況就惡化得很快，2月左右就已經無法自己進食、喝水與說話了。（翻攝自The Inquisitr）

而其實，早在21日當天，伊林莫蘭就出現了呼吸困難的症狀，不過到了原本打算一起慶祝的22日當天，即使身體狀況不是100%良好，她還是很開心又有活力，一整天都透過手機傳訊給別人。史蒂芬弗萊希曼表示，當時妻子說需要Kleenex面紙，他就到商店去買回來給她，回來後妻子躺在床上看電視，他後來也牽著伊林的手再次入睡；但在睡了約莫一小時醒來後，發現妻子就這樣在睡夢中走了。雖然這個打擊讓他悲痛非常，但是由於醫生曾告知他伊林的狀況真的很差，癌細胞已經擴散到脾臟，肺部擁有大量積水、腦部也受到了感染，就算待在醫院打抗生素治療，病況也不會好轉，因此她最後能牽著自己的手在睡夢中辭世，已經算是最好的結果了，讓人讀完後鼻酸不已。

史蒂芬弗萊希曼（左）形容妻子伊林莫蘭（右）在22日當天起床後還顯得十分開心有活力，後來則是牽著自己的手在睡夢中離世。（翻攝自New York Daily News）

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