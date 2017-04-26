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掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴

2017/04/26 11:12

去年唐少萱控訴馬幼興性侵，馬幼興到台北地檢署按鈴反告。（記者胡舜翔攝）〔記者洪素津／台北報導〕日前有本土劇女演員落淚控訴遭43歲馬幼興性侵，還詳細敘述過程，難過「處女被奪走，真的很想死」。該女演員據壹週刊直指為26歲的唐少萱，然而案情大逆轉，彰化檢方追查後，發現唐少萱事發後不僅和馬以老爺、夫人互稱，聚餐時還和馬嘴對嘴餵食，被認定唐少萱是為了避免劈腿一事曝光，才栽贓誣陷馬幼興，將唐少萱依誣告等三罪起訴，還要求法院從重量刑。

本土劇演員唐少萱在去年控訴馬幼興性侵。（翻攝自臉書）日前唐少萱向媒體表示她和馬幼興因拍戲認識，某日馬幼興說家中有泡麵可煮來當晚餐吃，所以帶她回宿舍，之後強行脫光她衣服，甚至壓在床上性侵，更逼她口交，讓她崩潰：「真的很想死。」也已經報案。但隨時間案情大逆轉，唐少萱爆出才哭訴自己被性侵沒了處女，控訴馬幼興後竟又跟馬幼興嘴嘴餵。而當時馬幼興也對性侵一事全盤否認，表示那是自然而然就發生的關係，馬幼興也對唐少萱提出誣告，如今案情明朗化，馬幼興感謝司法給予清白。

最後彰化檢方追查下，才發現是唐少萱為了掩飾自己劈腿的謊言而托馬幼興下水，雖然馬幼興當時否認，但也造成不少影響，而唐少萱謊言被拆穿後仍哭訴辯解，彰化地院將下月開庭。

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