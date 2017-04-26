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《鬼怪》超威！VOD賺4億 打敗《太陽》《請回答》創紀錄

2017/04/26 11:34

《鬼怪》的VOD單集收入高達韓幣9億元，刷新歷年韓劇最高紀錄。（衛視中文台提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕37歲的南韓男星孔劉因新劇《鬼怪》風靡亞洲，接力宋仲基、朴寶劍等男神晉升全民情人，根據《韓聯社》報導，《鬼怪》的VOD（Video On Demand，隨選視訊）單集營業額為韓幣9億元（約台幣2596萬元），總銷售額達韓幣140億元（約台幣4億元），擊敗《太陽的後裔》、《請回答1988 》刷新歷年韓劇VOD銷售額最高紀錄。

《太陽的後裔》單集VOD收入約在韓幣3億元至4億元間。（東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）有線電視、網際網路電視業界透露，依用戶數計算，約有1500至1600萬的用戶透過隨選視訊（VOD）收看《鬼怪》，這不僅是有線電視史上最好的成績，更是有、無線電視台節目VOD收入中的最高紀錄。報導指出，讓朴寶劍、惠利、柳俊烈等爆紅的《請回答1988 》，VOD單集售價超過韓幣3億元（約台幣865萬元），共20集售價高達韓幣70億元（約台幣2億元），而「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演的《太陽的後裔》，雖未公開VOD收入，但據悉單集售價約在韓幣3億元（約台幣865萬元）至4億元（約台幣1153萬元）間，而《鬼怪》的單集售價則高達9億元（約台幣2596萬元），即使1月播畢後的1個月，在2月的VOD收入也遙遙領先其他節目。

《請回答1988 》的VOD單集售價為韓幣3億元以上。（緯來戲劇台提供）相關人士透露，VOD的收入通常由製作公司及播放平台64拆帳，估計《鬼怪》光是VOD的收入就幫製作公司 CJ E&M賺進韓幣80億元（約台幣2.3億元）。此外，《鬼怪》完整劇集已於愛奇藝台灣站上架，預計暑假在衛視中文台播出。

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