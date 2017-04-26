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谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...

2017/04/26 10:24
谷阿莫自2014年起就開始發表「X分鐘看完電影」，為何到現在才被片商告？身為電影法律顧問的律師陳昱嵐分析，台灣電影公司規模太小，光是宣傳就忙到沒時間舉證，往往就睜一隻眼閉一隻眼。（圖擷取自谷阿莫YouTube）谷阿莫自2014年起就開始發表「X分鐘看完電影」，為何到現在才被片商告？身為電影法律顧問的律師陳昱嵐分析，台灣電影公司規模太小，光是宣傳就忙到沒時間舉證，往往就睜一隻眼閉一隻眼。（圖擷取自谷阿莫YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕谷阿莫的網路創作影片引發版權爭議，遭KKTV和片商「又水整合」提告侵權，不過谷阿莫自2014年起就開始發表「X分鐘看完電影」，為何到現在才被片商提告？身為電影法律顧問的律師陳昱嵐分析，因為台灣電影公司規模太小，光是宣傳就忙到沒時間舉證，往往就睜一隻眼閉一隻眼。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，陳昱嵐指出，台灣電影公司規模小，光是引進電影、宣傳就已經挪不出時間，若要加上舉證他人使用片段造成違法，需耗費時間及人力成本，所以才會遲遲沒有行動。不過陳昱嵐也舉出反例，指出先前上映的《痞子英雄2》就曾與警方合作，針對台灣大量非法下載的網友提到，因為這對電影公司是比較符合時間成本的方法。

陳昱嵐指出，谷阿莫雖主張合理使用，並朝向報導及評論的正當目的，但用搞笑方式有沒有達到「評論」效果？還是單純購過搞笑來提升自我知名度？這都是法院判決時會考量到的。另外，陳昱嵐提到谷阿莫利用電影片段，獲取網路點擊率跟流量進而賺取相關利益，加上自身公司現行募資計畫已通過首輪，若主張使用這些著作並非出於商業目的，恐怕是難以服眾。

最後陳昱嵐也對片商提出建議，不見得要舉證到谷阿莫使用電影片段侵害經濟利益，但在搜集網路評價時，找到「還好有看谷阿莫影片，不然我就要花200塊去看這部爛片」等評語，那造成利益影響的因果關係就會相當明確。

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