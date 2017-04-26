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《冰雪奇緣2》2019年底回歸！迪士尼還公開這些片的上映日程

2017/04/26 10:49

迪士尼昨天公開了《冰雪奇緣2》將在2019年11月27日上映。（翻攝自SegmentNext）

〔記者陳昱均／綜合報導〕迪士尼暢銷動畫電影《冰雪奇緣》，在推出後就廣受大小朋友們喜愛，橫掃全世界票房，大賣超過12.7億美金（約台幣），甚至獲得包含金球獎、奧斯卡獎等多個獎項得肯定，其中主題曲Let It Go》更成了在大街小巷被狂播、翻唱的超夯洗腦歌曲。如今，在上映4年後，迪士尼終於宣布續集《冰雪奇緣2》將在2019年11月27日上映；不僅如此，迪士尼也同步公開了另外3部片《星際大戰9》、新版《印第安納瓊斯》，以及真人版《獅子王》電影的上映日程。

迪士尼一連宣布了包含《星際大戰9》（由上至下）、真人版《獅子王》電影、《冰雪奇緣2》，以及新版《印第安納瓊斯》4部片的上映時間。（翻攝自爛番茄臉書）

《冰雪奇緣》中為「安娜」一角配音的女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell），昨天就轉發了迪士尼動畫官方在推特上宣布續集將在2019年底上映的推文，並興奮表示：「來自你們最愛迪士尼公主的妹妹的天氣預報：各戲院將會在2019年11月27被冰動了，唷呼!!

在《冰雪奇緣》中為「安娜」一角配音的女星克莉絲汀貝爾，轉發了迪士尼動畫官方推特的PO文宣傳這個好消息。（翻攝自克莉絲汀貝爾推特）

除了《冰雪奇緣2》外，迪士尼也同步公開另外3部備受關注的電影上映日程，先前才推出首支前導預告的星際大戰9》會在2019年5月24日上映；而由大導史蒂芬史匹柏執導、哈里遜福特回歸演出的新版印第安納瓊斯》，將在2020年7月10日上映；至於先前已經公開角色人選的真人版動畫改編電影《獅子王》，則會在2019年7月19日上映，導演強法夫洛（Jon Favreau）也在自己臉書上以「獅子」與「王冠」的表情符號，來對外公開這個大日子，4部強片將接連上映，引發眾人期待。

真人版《獅子王》導演強法夫洛也在臉書公開該片的上映時間。（翻攝自強法夫洛臉書）

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