李運慶出外景犯氣喘又吃...呼吸困難險送命
2017/04/26 10:21
〔娛樂頻道／綜合報導〕《愛玩客》主持人李運慶近日跟著節目組到南韓出外景，沒想到卻在外景途中發生呼吸困難的狀況，李運慶表示：「當時整個氣管堵住，呼吸困難，鼻子、嘴巴都吸不了氣。」讓大家都嚇傻了。
23日李運慶在南韓濟州島出外景，午飯過後他突覺氣喘發作，幸好有隨身攜帶氣喘藥，沒想到過一陣子眼睛開始浮腫，但他仍繼續拍攝節目，「接著進東門市場吃了不少海底生物，漸漸開始覺得眼睛漲紅，鼻子塞。」晚餐前他開始呼吸困難，且臉部異常腫大，嚇得工作人員立刻帶他去醫院急診，醫生判斷是過敏，如果在拖下去可能會送命，隨後吊點滴、用呼吸器治療近1小時，李運慶事後表示：「因為我以前沒有吃海鮮過敏過，有點嚇到。」目前都已復原，並繼續拍攝節目。
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