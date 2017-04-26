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巨星女兒神基因 激凸起舞勾暮光女愛慾

2017/04/26 09:52

自稱男女通吃的莉莉蘿絲（右）與暮光女前女友SOKO（左）在《狂舞摯愛》中女女情誼超展開。（佳映提供）〔記者賀靜賢／綜合報導〕電影《狂舞摯愛》由法國前衛獨立女歌手SOKO、強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普演出，講述19世紀現代舞先驅洛伊富勒絕美虐心的成名之路，莉莉蘿絲在片中身穿薄紗激凸展現舞藝，讓SOKO看得不要不要的，點燃舞蹈史上愛慾傳奇。

風光代言香奈兒的時尚界新寵莉莉蘿絲戴普，遺傳母親凡妮莎·帕拉迪絲的出眾面容，片中飾演「現代舞之母」伊莎朵拉鄧肯（Isadora Duncan），神秘又帶點壞壞的致命吸引力，以美人心機巧取洛伊富勒的成就，成為鎂光燈注視的焦點。

強尼戴普女兒（右）在新片《狂舞摯愛》中飾演心機美人穿薄紗激凸熱舞色誘SOKO（左）。（佳映提供）片中有一場鄧肯在法國歌劇院突然跳起舞的戲，莉莉蘿絲身穿絲質薄紗，隨著光影舞動，性感身材曲線畢露，不僅替片中的女女情誼埋下伏筆，也成為電影當中一大亮點。

《狂舞摯愛》去年在金馬影展中佳評如潮，在坎城影展的一種注目單元口碑爆棚，在凱薩獎獲得最佳首部電影、最佳新進女演員、最佳女配角、最佳服裝設計等5項大獎提名。將於5月5日在真善美戲院、國賓長春戲院、南港喜樂時代、台中萬代福及高雄駁二電影院上映。預售票請洽博客來售票網，更多電影資訊可上佳映娛樂臉書：https://www.facebook.com/pg/Jointmovie.tw。

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