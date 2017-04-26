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李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手

2017/04/26 10:47

李毓芬（左）與柯震東（右）的戀情一直以來備受外界關注。（合成圖，資料照）〔娛樂頻道／綜合報導〕李毓芬近來與張睿家正馬不停蹄地為新片《最完美的女孩》宣傳，首度接演驚悚片的她，演技令人期待。不過就在新片即將上映的同時，該電影劇組人員卻爆料，她與柯震東根本就沒分手，「假分手」一說也引發外界關注。

李毓芬被電影劇組人員爆和柯震東其實是假分手。（資料照，記者趙世勳攝）《周刊王》報導，李毓芬去年4月曾傳出和柯震東鬧情變，這段姊弟戀疑悄悄收場。但最近《最完美的女孩》的劇組人員竟爆料，兩人當時並未分手，應該只是吵架，且當時被爆出分手消息，李毓芬正值新歌《是我不夠好》宣傳期，對她而言也剛好是幫她做宣傳，該劇組人員接著說道：「我們曾和很多女藝人合作，女藝人碰到感情問題，拍片情緒多少會受影響，但當時李毓芬完全不像失戀的女人。」

對於假分手一事，李毓芬經紀人回應：「雙方至始至終都是好朋友關係，哪來的分手？」駁斥傳言都是空穴來風，柯震東也以同樣回答笑稱大家都是好朋友。

李毓芬（左）近期忙著為主演新片《最完美的女孩》宣傳，在片中與張睿家（右）甜蜜談愛。（資料照，記者陳奕全攝）

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