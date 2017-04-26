除了林憶蓮 不婚天后還有她們...

林憶蓮。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲的金曲歌后林憶蓮近日傳出，為了女兒再度拒絕小12歲男友恭碩良的求婚，事實上，除了林憶蓮之外，這些天后們也都沒想過要結婚。

「阿妹」張惠妹與小6歲的調酒師Sam交往6年感情穩定，對於小男友花錢不手軟，還幫忙Sam出錢開夜店，但她表示目前沒想過結婚，但不排除生小孩。

張惠妹。（資料照，記者王文麟攝）

「Jolin」蔡依林去年底與交往6年多的男友錦榮分手，令外界相當震驚，2人交往期間不斷遭網友催婚，但外界認為如今Jolin事業仍處巔峰，應為不婚主義者。歌壇「二姐」江蕙一路以來情路坎坷，她本人也表示：「要我結婚，那是不可能的事。」

香港玉女張曼玉向來不吝追尋愛情，無奈情路坎坷，在感情上有過一段婚姻，可惜三年不到就離婚，也因此讓她放話不再結婚，至今52歲仍保持著不婚主義。

蔡依林。（資料照，記者陳逸寬攝） 江蕙。（寬宏提供）