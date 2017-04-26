單身宣言假的？陳彥允被拍牽「腦婆」女友回家
2017/04/26 09:26
陳彥允日前才在新專輯片記者會上宣稱單身，卻被拍到與女友大方放閃。（資料照，記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕陳彥允外型帥氣，音樂才華洋溢，日前他推出全新專輯《極樂世界》，在發片記者會上才宣告單身，都靠「打手槍」自己解決，沒想到他其實早有女友，對方是正妹美容師名叫Deman，對外宣稱單身的他，私下愛得大方，還在私人臉書甜喊對方「腦婆」。近日他也被拍到與女友在街上牽手調情，頻頻放閃，最後更打包女友回家。
陳彥允在私人臉書上PO出與女友的親密合照，並甜喊「腦婆」高調曬愛。（翻攝自臉書）《壹週刊》報導，日前陳彥允被目擊晚間在結束通告後與友人相聚，一行人轉往小酒館續攤的同時，他身邊也多出一名短髮褲裙妹，而該名女子正是他美容師女友Deman，兩人互動甜蜜，不時相視而笑、緊牽對方，顯然熱戀中。而他本月還在私人臉書上大曬與女友的親密合照，並寫道「腦婆」，甜蜜感破表，但也瞬間打臉自己的單身宣言。對此，陳彥允透過經紀公司老鷹音樂曖昧聲稱：「一直以來就抱持即使被拍到也會說自己是單身的想法，那就留給大家去想像吧。」
陳彥允近日推出全新專輯《極樂世界》，為專輯脫了，大秀結實8塊肌。（老鷹提供）
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