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六月李易三度喊離 求助牧師療癒婚姻

2017/04/26 08:38

六月和李易婚後育有兒子「Star」和女兒「Shinny」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「六月」蔡君茹與老公李易結婚6年育有1子1女，2人相差7歲且交往不到半年就結婚，且雙方成長環境差異大，因此婚後有過許多爭吵。六月透露，他們曾三度大吵到要離婚，但剛好每次都發生在周末，戶政事務所沒開，否則她現在可能已是單親媽媽。

《壹週刊》報導，六月與李易結婚後，這幾年不時傳出兩人吵架、離婚，「剛開始每天為了錢、為了生活習慣，常常吵到會說出『不然離婚啊』這種話」，有三次是真的要去簽字，但假日戶政事務所沒開，隔天兩人又和好。六月的媽媽吸毒、喝酒，因此她15歲開始養家，而李易則是從小被寵大的公子哥，經常一拿到薪水就花光，不知準備家用，讓六月相當無法接受。

六月與李易成長環境差距大，曾造成2人無數次爭吵。（翻攝自臉書）

後來雙方尋找牧師諮詢，才日漸減少「鬧離婚」的戲碼，六月表示此次受訪前，2人為了經紀人住在「興雅國中還是國小」附近，吵到她奪門而出，但也不知道該去哪，1小時後就乖乖回家，而李易也一樣常負氣出走，但出門後車上待了2個小時，氣消了就回家，如今兩人感情日漸穩定，六月還嘴甜的說：「李易是我交往過最帥的

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