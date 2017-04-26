節目爆3線索指星二代是同志 曾志偉兒遭點名
2017/04/26 08:53
名嘴在節目中談「星二代」性向成謎，種種爆料被網友推測為曾志偉（左）之子曾國祥（右）。 （資料照，記者胡舜翔攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕由「憲哥」吳宗憲與「Sandy」吳姍儒主持的節目《小明星大跟班》，近來話題不少，爆料不斷，日前節目邀名嘴大聊八卦，麥若愚就指出一名大哥級人物，不讓星二代出櫃，經常對外放煙幕彈，憲哥也加碼爆料「爸爸個子不高」等線索，不少網友紛紛猜測該名「星二代」，就是曾志偉的兒子曾國祥。
曾國祥被網友猜測正是爆料中的「星二代」。（資料照，記者王文麟攝）《壹週刊》報導，日前《小明星》在「爆料吃美食」單元中邀來麥若愚，他在節目中爆料某星二代的性向成謎，爸爸是大哥級人物，甚至常放煙幕彈給媒體，過程中憲哥表示也知情，更透露「大哥女兒也是藝人」、「大哥個子不高」、「放話兒子和嫩模在一起」等線索，讓答案呼之欲出，網友推測爆料中的大哥、女兒和星二代，應該就是曾志偉、曾寶儀及曾國祥，在網上掀起熱議。
曾志偉（左起）、曾寶儀和曾國祥是圈內知名的親子檔，各自擁有不同發展。（香港明報提供）對此，麥若愚對於網友的推論直指不關他的事，極力撇清關係，不願透露答案卻又說「從中國影劇圈傳出的消息，真實性很高。」而吳宗憲經紀人則回應，節目中爆料內容純屬「節目效果」，表示不清楚是否在影射曾氏父子。曾寶儀經紀人則對於爆料內容不回應，但表示曾國祥一直都有交往的女友，並無性向成謎的問題。
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