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林憶蓮再拒男友求婚 全為18歲女兒

2017/04/26 07:51

林憶蓮與男友恭碩良感情穩定，卻沒有步入禮堂的打算。（合成圖，翻攝自微博、資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲的金曲歌后林憶蓮和小12歲的鼓手男友恭碩良感情甜蜜，舞台上也是最佳合作夥伴，不久前林憶蓮剛拿下中國歌唱節目冠軍，恭碩良從不缺席節目。近日傳出恭碩良再度求婚，林憶蓮為了女兒仍拒絕答應。

《鏡週刊》報導，林憶蓮前夫李宗盛生下一女李喜兒，目前18歲，也是林憶蓮不願再嫁的主因，擔心再婚影響女兒，所以即便男友恭碩良多次求婚，她仍堅持拒絕，報導指出，這次林憶蓮拿下中國歌唱節目《歌手2017》的冠軍，恭碩良趁著大家還沉浸在喜悅之中，順勢向林憶蓮求婚，在這之前甚至傳出：「林憶蓮獲得冠軍就會宣布結婚喜訊。」然而最後都無疾而終，對此，林憶蓮經紀人表示：「沒有（求婚）

李宗盛與林憶蓮生下一女。（記者陳奕全攝）

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