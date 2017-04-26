《日本太太好吃驚》3度登台採訪 覺得台人這2件事最神奇！

日本綜藝節目《日本太太好吃驚》到世界各地訪問日本人妻。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本綜藝節目《日本太太好吃驚》到世界各地訪問日本人妻，並介紹當地風土民情，深受觀眾喜愛。該節目日前3度來台取景，加入不少全新內容，不同以往訪問對象僅限日本人妻，這次就連日本人夫也加入訪問陣容。台灣篇外景於25日在日本播出，工作人員走訪九份、烏來等觀光地，找到不少日本人受訪，眾人各自講出在台生活最驚訝的事情，其中「月見冰」和人人家中幾乎必備的卡拉OK機，最讓日本人感到神奇。

定居九份的吉村太太，對於台灣「飲料、食物混搭風」感到十分神奇。（翻攝自網路）

根據節目調查，九份居民約有2千多人，其中2名日本人長期住在當地，吉村太太16年前來到台灣，在九份定居經營茶屋，她透露剛開始在台生活，對於台灣「飲料、食物混搭風」感到十分神奇。節目工作人員實際走訪手搖飲料店，發現不少人點百香綠、多多綠覺得十分新鮮，棚內主持人更笑稱：「沒有辦法想像這個味道耶，不能單喝綠茶就好了嗎？」不僅如此，當工作人員到冰店錄影，介紹台灣的月見冰，剉冰上面放上生蛋黃加煉乳，再加上紅豆等其他配料，更讓不少日本人直呼：「無法接受，這個我真的沒辦法吃。」

台灣的月見冰在剉冰上加入生蛋黃，獨特吃法讓不少日本人不敢嘗試。（翻攝自網路）

而同樣在九份居住、經營民宿的高野先生則透露，九份濕氣太重，讓他感到相當困擾，「雖然很耗電，但每天一定要開著除濕機才行」。節目組實際測試，發現在高野先生家中，只要關掉除濕機2小時，窗戶就因水氣太重一片霧茫茫。對比日本氣候相當乾燥，不少日本人家中必備加濕器，反差相當大，也讓不少日本觀眾嘖嘖稱奇。

在九份經營民宿的高野先生，透露九份濕氣太重，每天都一定要開除濕機才行。（翻攝自網路）

另一方面，同樣大受觀光客歡迎的烏來，也有一位菊池先生，在當地住了9年之久，當時節目組在當地溫泉街採訪，意外遇到他悠閒泡溫泉，十分享受。他燦笑表示：「我是退休以後搬來台灣，在烏來展開我的第二人生」。對他而言，「每人家中都有卡拉OK」，是他在台生活最感到驚奇的一件事。據悉，台灣篇外景下集內容，預計將在5月中旬在日播出，將深入介紹台灣傳統習俗。

退休後到在烏來定居的菊池先生，對於台灣人幾乎家中都有卡拉OK機覺得很神奇。（翻攝自網路）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉