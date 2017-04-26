成宮寬貴神隱5個月 傳秘密返日參加派對

成宮寬貴。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲日本男星成宮寬貴去年12月因涉嫌吸毒、性向遭曝光等醜聞，心力交瘁後宣布退出演藝圈，並躲到峇厘島避風頭。日前傳出他早在2個月前就悄悄返回日本，不僅搬家換了住處，還在某品牌的派對活動上現身，有意開餐廳或當時尚設計師，東山再起。

據《女性自身》報導，成宮2月時就請搬家公司，到住處搬走所有家當，另覓新住處。日前他也被目擊，低調現身某品牌派對，在引起騷動前就先行離開。據傳，他對時尚產業、夜店、餐廳經營有高度興趣，即使出國到峇厘島避風頭，也常現身當地鬧區，關注流行趨勢，還會從日本買書寄到海外，研讀經營權管理等相關知識。

報導中指出，他雖有數千萬日幣的存款（日幣1千萬約等於台幣275萬），但他因躲風頭，臨時跑到國外長住，花掉不少錢，又遲遲沒有收入讓他十分焦慮，希望能盡早重啟事業。然而，他雖想東山再起，卻遇到不少阻礙，想當品牌設計師又因負面形象纏身，設計商品有可能面臨無法在店面販售的窘境；想開餐廳又面臨資金不足的問題，看來想回歸事業正軌，恐怕還有很長一段路要走。