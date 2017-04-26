余文樂楊千嬅親熱滾床 導演先濕了

余文樂和楊千嬅在《春嬌救志明》中演出浪漫床戲。（華映提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕余文樂和楊千嬅在《春嬌救志明》中演出浪漫床戲，向來愛出怪點子的導演彭浩翔，要求楊千嬅扮成護士，增加床上情趣，楊千嬅一開始雖有些抗拒，但仍配合減重，讓自己看起來更性感，還親自選購一套不過度裸露但又引人遐想的護士裝，惹火模樣讓劇組人員打趣說：「余文樂比楊千嬅的老公幸運啊！」

「志明春嬌」系列電影細膩刻畫男女主角的戀愛經歷，在影迷心中留下深刻印象，但前2集都僅止於談純愛，到了第3集，彭浩翔想讓觀眾看到更多余文樂與楊千嬅的甜蜜互動，特別安排兩人到台灣愛之旅，也順勢上演親熱戲。

余文樂和楊千嬅在《春嬌救志明》中演出浪漫床戲。（華映提供）余文樂和楊千嬅熟得像家人，演親熱戲反而尷尬，彭浩翔也因此下海親自示範，先與余文樂「滾床單」，來來回回試了多次，讓彭浩翔累得引用片中經典台詞說：「滾到都全濕了，我是說浴袍和床單，流汗了嘛！」逗得全劇組爆笑。

該片日前搶先在金馬奇幻影展閉幕及周末電影公司進行特別放映，許多觀眾都覺得第3集比前2集更好看，劇情讓人驚喜，直呼「不但好笑，還很感動」，傳出好口碑。該片將於28日在台上映。

楊千嬅在片中穿情趣護士服的模樣惹火。（華映提供） 導演彭浩翔（左）現場指導余文樂（中）與楊千嬅（右）的床戲。（華映提供）