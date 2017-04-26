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《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠

2017/04/26 07:30

新人歌手李英宏首度進軍大銀幕，在《痴情男子漢》裡化身壞壞男孩Andy。（鐵人文創提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕以一曲《台北直直撞》爆紅的歌手李英宏首度進軍大銀幕，在《痴情男子漢》裡一甩嘻哈文青形象，化身壞壞男孩Andy，時不時烙狠話，還意外搞大校花的肚子。電影最新釋出的告白影片中，李英宏拿著一根湯匙，撂狠話「給我等著瞧」，但模樣滑稽，也讓網友笑說「怎麼那麼萌」。

青春愛情電影《痴情男子漢》發布兩名男女主角告白影片，其中最讓人意外的是，新人歌手李英宏也在片中尬上一角，片中他不但個性與造型都與現實生活的他反差極大，還要時不時撂狠話，就像他告白影片裡說的：「認識我的人都知道我不好惹，這個世界每天都在戰鬥，人一定要有能力捍衛自己才能保衛自己最心愛的人。」

王淨在片中飾演校花洪曼麗，但同時也有女神經病的一面。（鐵人文創提供）而片中與李英宏有感情對手戲的是女主角王淨，在裡頭飾演校花洪曼麗，但同時也有女神經病的一面。她意外被李英宏搞大肚子，但兩人愛情卻不受祝福，後來找上蔡凡熙飾演的陳二崁當免錢老爸。

導演連奕琦說，「不論是李英宏還是王淨，他們在這部片中的演出絕對都是高難度的挑戰，因為都不是原本的個性，李英宏本人是害羞靦腆也慢熱，王淨則是有想法的氣質美少女，一到這部片完全改頭換面。」該片前導預告將於5月2日公開，電影於8月18日在台上映。

相關影片：（取自YouTube，如遭移除請見諒）

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