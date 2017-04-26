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天價畫作帶不走 常玉文創商品夯

2017/04/26 07:46

「國立歷史博物館+瓷林」文創雙品牌新品發表會。（記者胡舜翔攝）〔記者楊明怡／台北報導〕正在國立歷史博物館展出的館藏常玉展《相思巴黎》，因質量俱佳，被行家及藝術愛好者認為是「必看」展覽，展出現場，除了52件館藏畫作前總有畫迷流連忘返，展售150餘件從常玉作品衍生文創商品的「藏玉於家」專區，更從開展第一天熱門至今，多款搶手商品甚至已補貨數輪。

昨（25）日史博館與陶瓷品牌「瓷林」昨日共同發表53款陶瓷商品，史博館副館長高玉珍說：「常玉的這些作品已經在歷史博物館，你們不可能帶回家了，但是，常玉的文創商品絕對可以擁有，而且還可以分享給朋友。」

「國立歷史博物館+瓷林」文創雙品牌新品發表會。（記者胡舜翔攝）53款商品中，從登錄為「重要古物」的畫作〈菊〉發想的就有瓷盤、花瓶、隨行杯、杯子4款，紅底喜氣，金蝶蹁躚，瓷林董事長林光清坦承瓷盤「賣最好」，副董戴淑姝則偏愛低調優雅的瓷杯。

《相思巴黎》展至7月2日，期間將舉行專題講座、教育推廣、常玉沙龍等活動，常玉系列商品於史博館、BELLAVITA寶麗廣場及松山機場史博館商店均有展售。

「國立歷史博物館+瓷林」文創雙品牌新品發表會，國立歷史博物館副館長高玉珍。（記者胡舜翔攝）「國立歷史博物館+瓷林」文創雙品牌新品發表會，瓷林董事長林光清。（記者胡舜翔攝）

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