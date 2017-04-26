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台灣導演服刑中拍片 參賽對假釋「沒幫助！」

2017/04/26 06:01

張作驥。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕導演張作驥2014年因性侵罪判刑3年10個月，至今服刑剛過兩年仍未假釋。他近期為北監拍了一支短片並已報名本屆台北電影獎，短片名為《鹹水雞的滋味》，是否會出現在5月6日將公布的入圍名單，引人好奇。

另外，張作驥服刑過半並未假釋，拍片是否因此影響張的假釋時間？北監表示，得獎或是參加比賽僅是參考用，受刑人要獲得假釋，必須先行符合刑期過半、處遇分數2級以上，這兩個前提為符合，都無法申請假釋。據悉，張作驥目前的刑期、累進處遇分數已達法定標準，不過，他所涉犯的是妨害性自主，依規定必須接受治療評估，通過評估才能申請假釋，但張作驥的評估尚未通過，即使他參賽得獎，對結果也影響不大。

據報導，張作驥這次的短片團隊共29人，其中受刑人演員14人，其他則擔任工作人員，張作驥擔任導演、剪接，《鹹水雞的滋味》講述受刑人對家庭、與同學的相處等。北監表示，當初拍攝的目的並非參賽，是因監所人員手邊有個很好的生命教育故事，希望將故事拍成影片作為受刑人生命教育的宣導，整個前製、拍攝、後製過程共5個月，實際拍攝作業2週。

3年前張作驥被女編劇控性侵並定罪，人生和事業跌入萬丈深淵；但幸當時作品《醉．生夢死》仍受肯定，前年台北電影獎一舉獲百萬首獎等6個獎，創該獎最高得獎紀錄。當年底，該片又入圍金馬10項，張作驥並4度入圍最佳導演，最後雖輸給師父侯孝賢，但他個人拿下最佳剪輯。北影和金馬頒獎典禮舉行時，他都已在獄中，對現實狀況並無助益，但心靈多少有助熬過囹圄歲月。

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