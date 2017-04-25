坎城影展評審團公布 范冰冰、威爾史密斯驚喜入列

范冰冰將擔任本屆坎城影展評審。（翻攝自網路）

〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展剛剛宣布評審團名單，除了日前已宣布的評審團主席阿莫多瓦之外，驚見中國女星范冰冰入列，其餘評審團成員包括德國導演瑪菡阿德（Maren Ade）、好萊塢女星潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、法國全才女星艾格妮絲夏薇依（Agnès Jaoui）、南韓導演朴贊郁、《絕美之城》義大利導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）、法國作曲家蓋布瑞雅德（Gabriel Yared），以及好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）。

第70屆坎城影展台灣時間25日晚間公布評審團陣容。（翻攝坎城影展官網）

范冰冰是坎城影展紅毯常客，每年就算沒有作品入圍也會亮相紅毯與其他影星爭艷。不過她並非首位擔任坎城評審的華人女星，包括舒淇、張曼玉、章子怡、楊紫瓊、鞏俐都曾擔任過坎城主競賽評審，其中鞏俐是史上第一位擔任坎城評審的華人。

今天上午中國就有消息傳出范冰冰將擔任坎城評審，不過她並未回應，剛剛坎城影展官方已宣布評審團名單，確定她入列。這也是她今年繼被《時代》雜誌選為「全球最具影響力的100人」後，再次躍登國際舞台。坎城影展將於當地時間5月17日至28日舉行。