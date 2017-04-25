騰云CP放閃 大玩女警護士變裝遊戲

小薰扮護士。（三立提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李沛旭、小薰這對「騰云CP」在三立、東森華劇《只為你停留》引起討論，觀眾最愛看他們放閃，他們甜得好可愛～李沛旭演出的阿騰師傅面對感情時更多傻氣外露，逗趣又搞笑，他告白：「我不是浪漫的人，我只能幫你換鎖、通水管、裝燈泡！」融化了許多女性觀眾，讓這角色又進階成「暖男2.0版」。

小薰（左）扮警察和李沛旭大玩情趣遊戲。（三立提供）

劇中當兩人被問到是男女朋友關係了嗎？他們竟然都害羞得答不出來，讓觀眾好笑直問：「你們是高中生嗎？有必要這麼害羞靦腆嗎？」而今晚播出劇情李沛旭與小薰大玩情趣橋段，小薰換上了女警與護士服，準備勾起劇迷們的慾望。

小薰女警look俏皮。（三立提供）

另外李沛旭也說跟小薰從以前就是好朋友，私底下就會互鬧，李沛旭不諱言：「我之前跟對戲、合作的女藝人像是小禎、柯佳嬿、六月也是這樣互動，這個不用刻意，這個東西久了就變成一個習慣，演戲就會很自然，這不見得演得出來，很謝謝觀眾喜歡。」

觀眾最愛看李沛旭（左）、小薰這對「騰云CP」放閃。（三立提供）

三立、東森華劇《只為你停留》24日晚播出收視1.57創新高，不管「騰云」或是「明寶」兩對都有新的發展，簡宏霖與嚴正嵐有突破發展，簡宏霖飾演的喬襲明律師終於對女友身分起了疑心，一句「妳真的是寶麒嗎？」讓觀眾看得好緊張，而寶麒與黛麒這對雙胞胎姊妹花會身份交換至何時？尤其是黛麒主動親了喬律師，讓支持寶麒的粉絲們大罵說：「妳不可以！」劇情走向緊揪觀眾心。

嚴正嵐主動親了簡宏霖（左），被大罵「妳不可以！」（三立提供）