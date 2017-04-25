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勇兔剪褲襪稱徵得同意 糖果反駁「我沒說好」

2017/04/25 22:46

勇兔（右）過去曾經剪掉糖果（左）的褲襪。（合成圖，翻攝自糖果、勇兔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「糖果」陳斯亞因為在節目中爆料過去曾被一名黑澀會美眉剪破表演衣物引起軒然大波，後來網友根據「過去是傻妹形象」、「現在在拍戲」等線索，找出該美眉正是「勇兔」林筳諭。對此，勇兔除了在臉書對曾造成糖果不舒服道歉，也表明當初有徵詢糖果同意、不知道對方不開心。不過，如今糖果又稱自己沒有說好，但承認溝通不良。

糖果日前在節目中爆料曾經被一位黑澀會美眉剪過表演服裝。（截取自YouTube）

糖果今晚在臉書發文稱，自己在節目中提及當年「被欺負」的往事，其實並沒有想製造任何話題，只是因應主題聊《我愛黑澀會》時期比較印象深刻的回憶而已，對她們來說，這些都是過去的成長歷程了。不過，她也強調因為當年的她不擅表達，當下沒有同意勇兔剪她的褲襪，只是可能沒有反應，才讓對方以為她願意，最終雙方缺乏溝通之下才造就今天的僵局。

勇兔（右）曾因為和糖果（左）要一同表演蔡依林（中）的《大丈夫》而將她的褲襪剪成一半。（截取自YouTube）

不過糖果也說，事情已經過去那麼久，她並沒有要追究的意思，當然如果可以勇兔講開的話最好，只希望這次事件可以平安落幕就好。文末，糖果也不忘祝福勇兔說：「最後由衷只希望能各自在屬於自己的領域發光發熱，加油！」並感謝一路上對她不離不棄的人。

糖果臉書全文。（翻攝自糖果臉書）

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