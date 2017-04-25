才在孩子周歲開房間 偷腥夫疑美國回收3年前小三

陳思誠（右）今年1月被爆出軌後，和老婆佟麗婭（左）就陷入零互動。（翻攝自陳思誠微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員陳思誠2014年和女星佟麗婭結婚後，去年1月便誕下一女「朵朵」，怎料今年初陳思誠竟被爆出帶名2女子開房間，讓他瞬間成為過街老鼠。儘管陳佟至今未離婚，但檯面上已經零互動，沒想到，近日陳又被爆在美國和一名女子吃飯，還親暱得互相稱呼「寶寶」！

陳思誠（戴帽者）在美國一家餐廳和一名女子用餐。（翻攝自「名偵探趙五兒」微博）

根據《新浪娛樂》報導，近日有網友在美國一家餐廳撞見陳思誠和另一名陌生女子，然而令該網友吃驚的是，陳思誠和該女子竟然互相叫對方「寶寶」，公然偷吃的行徑讓人不可置信。而事實上，陳思誠近日確實有到過該餐廳吃飯，只不過有一說是他只是去勘查新片的拍攝場景，因此該女子可能只是新片的女主角或是朋友。

陳思誠（左二）確實有到被爆料的餐廳用餐。（翻攝自微博）

更震驚的是，爆料的網友稱，照片中的女子，疑似就是2014年曾被爆出和陳思誠有婚外情的演員、曾是楊冪同班同學的「張璇」。雖然當時雙方都出面否認，佟麗婭也在微博替老公闢謠，不過如今陳思誠再度跟張璇扯上邊，令許多人認為當年的傳聞應該不假。

女演員張璇。（翻攝自張璇微博）