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民視經營權大戰 他爆內幕

2017/04/25 21:18

金恒煒投書本報分析民視經營權之爭。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕民視經營權之戰全面開火，昨先在本報登報，打了一場前哨戰，力挺董事長郭倍宏的50名重量級大老聯合署名登報，呼籲股東「打一場台灣價值保衛戰」，倒郭派則自稱是「參與民視創辦的小股東」，各自向3萬名股東喊話。

政治評論家金恒煒今投書本報，分析民視經營權之爭，有6項指標可釋疑；其一是50名大老聯合署名，呼籲股東力挺郭倍宏，有名有姓有頭銜，而且多不是股東，更無利益衝突問題；另一方卻是所謂「小股東」，不敢掛名，是否有「不可告人」勾當？

左起民視董事長郭倍宏、總經理王明玉。（資料照，記者潘少棠攝）

二是雙方都擁創辦人蔡同榮自重，但郭倍宏是蔡所欽點，倒郭派指控新團隊「背離」蔡同榮，說法經不起檢視；金恒煒文中指出，蔡同榮曾想選總統，被勸阻「把民視辦好比選上總統重要」，還有人勸他先把陳剛信換掉，他則稱當上總統才能換人，現答案揭曉，原來是他曾簽下「不插手民視」切結書，讓陳剛信坐大成「陳家黨」，背離民視成立初衷。

民視前副董事長陳剛信。（資料照，記者王文麟攝）

金恒煒最後更質疑倒郭派說法，認為「小股東」們死咬民視「攻擊」蔡英文政府，但「連署挺郭的50人中，多位是蔡政府現任資政，也多位公開批評過蔡政府，又怎麼說？」最後更呼籲，股權之爭等於經營權之爭，但50名連署人著眼的不是媒體經營權，而是更高層次的台灣價值，現在正是關鍵時候的關鍵選擇。

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