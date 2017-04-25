《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 爆3年前已秘戀

李聖經（左）、南柱赫昨正式對外認愛。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕23歲「國民男友」南柱赫、26歲女星李聖經因合拍韓劇《舉重妖精金福珠》假戲真做，低調護愛的小倆口，昨因約會照曝光，正式對外認愛。如今卻有南韓網友爆料，2人並非在年初才開始交往，而是早在3年前就是戀人關係，秘密展開地下戀情，引起廣大討論。

南柱赫（左）、李聖經在韓劇《舉重妖精金福珠》中有不少親密戲碼。（翻攝自網路）

188公分的南柱赫、176公分的李聖經因同屬經紀公司「YG娛樂」，又都是模特兒轉戰演員，擁有許多共同話題，交往後被戲稱是「長腿情侶」。2人在演藝圈經歷相當類似，李聖經3年前演出夯劇《沒關係，是愛情啊》，在戲劇圈成功打響知名度，之後陸續接演《奶酪陷阱》、《Doctors醫生們》都有亮眼表現；南柱赫同為模特兒，在3年前以拍攝「樂童音樂家」的MV《200%》打響知名度，接著陸續演出《Who Are You－學校2015》、與李聖經合作《奶》劇，去年接下《步步驚心：麗》，成功擄獲大批粉絲的心。

南柱赫、李聖經因外貌匹配、經歷相似，又在《舉》劇中合演情侶甜蜜放閃，戀情十分受到祝福。日前有南韓網友爆料，南柱赫其實早在3年前拍MV走紅前，就曾在個人臉書放閃，認愛李聖經，該則消息雖未獲證實，但昨「YG娛樂」承認旗下藝人相戀，僅表示「2人從模特兒時期就是好朋友，近來升格成戀人」，未透露詳細交往時間，讓外界也忍不住懷疑2人可能早就交往好幾年。不少網友對此表示，「不管他們何時開始交往，看到他們認愛就是開心」，並希望他們別因公開戀情感到壓力。