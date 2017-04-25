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Angelababy產後變「曬子魔人」 曝兒子更像黃曉明

2017/04/25 21:25

Angelababy生產後3個月就迅速復工。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星Angelababy今年1月才產下兒子「小海綿」，近期就回歸外景節目《奔跑吧》的主持團隊，產後恢復速度之快令許多女星望塵莫及。而近日baby和「跑男」成員們一同出席公益活動，就被好友鄧超爆料，生子後儼然變成「曬子魔人」，時不時就會跟其他人分享兒子有愛的照片。

Angelababy（右四）生子後回歸《奔跑吧》，遭鄧超（左三）爆料開始愛曬兒子照片。（翻攝自鄧超微博）

根據《新浪娛樂》報導，今日《奔跑吧》的8位固定主持人一同出席公益活動，產後復出的Angelababy馬上成為了話題中心。對於baby生子後有沒有什麼變化，鄧超就透露，現在baby不僅自己手機裡全是兒子，在保母車上也頻頻跟大家分享兒子「小海綿」充滿愛的照片或是影片，簡直就是「兒子控」。

黃曉明（右）和Angelababy（左）今年喜獲兒子「小海綿」。（翻攝黃曉明微博）

不過，baby本人倒是表示比起她，其實老公黃曉明更是十足的「兒子控」，不僅每天一起床就去逗兒子，還會「爸爸、爸爸」的喊，為了兒子心甘情願成為奶爸。baby還說，現在兒子長得也比較像黃曉明，言語間透露了夫妻倆對兒子滿滿的愛。

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