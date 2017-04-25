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（影音）自認可以改變時代 黃子韜自封「音樂戲劇雙天才」

2017/04/25 21:14

黃子韜自封自己是天才。（翻攝自黃子韜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團「EXO」的前成員黃子韜自從回到家鄉中國發展後，除了繼續創作音樂，也時常上綜藝節目，最近還跨足演戲，事業發展有聲有色。不過，一向給人「花瓶」印象的他，近日就透露自己非常討厭「小鮮肉」的稱號，甚至自稱自己為「天才」，直呼自己可以改變一個時代。

黃子韜（右一）原本是韓團「EXO」的一員。（翻攝自OSEN）

根據《新浪娛樂》報導，黃子韜日前受訪時透露自己其實很討厭「小鮮肉」的標籤，甚至覺得是種侮辱。然而被問及喜歡哪個標籤時，他毫不掩飾地表示喜歡被當「全能藝人」或「天才」，更跨口說和他合作過的人大部分都視他為「天才」，他也把自己當「天才」。

黃子韜（左）和楊冪（右）主演的電視劇《談判官》即將在中國播出。（翻攝自《談判官》微博）

黃子韜透露，他雖然沒有學過音樂和戲劇，但是一點就通，不僅能寫作歌曲，他和楊冪拍攝《談判官》時，有一場9分鐘的戲他也是一次OK，讓原本以為他不會演戲的工作人員全都震驚到一片靜默，因此除了別人說，他也認定自己真的蠻天才的，還說成龍就是他的目標，自認可以改變一個時代。

對於演戲，黃子韜稱他其實沒有一定要跟大牌合作，因為他自己就是大人物，不過傾向當主角是因為可以跟導演或是其他人學到更多東西，且其他人跟他拍完戲也能從他這裡學到東西，讓明天變得更好。黃更說，劇組人員發現他不同於其他小鮮肉、其實會演戲後，都很捨不得他，讓他覺得自己真的不一樣。而他也說明星不要太把自己當回事，比起用替身應該親自上身。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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