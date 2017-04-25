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謝震武節目主持人獎4連莊 黃子佼超越趙少康奪電台主持人獎

2017/04/25 17:58

謝震武（右）連續四年榮獲最佳電視新聞/時事節目主持人。（讀者文摘提供）

〔記者洪素津／台北報導〕謝震武昨出席第19屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮，謝震武以39％得票率，連續四年獲得台灣地區最受信賴的電視新聞／時事節目主持人，他表示優游於律師、主持人與廣告代言的領域，而面對現今資訊混亂的現象，他強調「信任是新聞媒體的心臟、靈魂，是最基本也是最重要的內涵」。

謝震武也透露最近有新節目邀約，也不排斥作時下流行的網路節目。但他暫不考慮在臉書幫網友諮詢法律問題，也不用私人臉書，「畢竟法律條文是很嚴謹的東西，不太能就單一案例在網路討論，怕會有誤差。」

謝震武強調「信任是新聞媒體的心臟、靈魂，是最基本也是最重要的內涵」。（讀者文摘提供）

另外近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人的黃子佼，今年以32%得票率由消費者直接票選肯定最受信賴電台節目主持人獎，超越以熟齡族群為主的趙少康（25%）。後輩好友蔡燦得現身代為領獎時特別提到，黃子佼對於自我期許甚高，她也透露此次獲獎佼佼曾說到：「對於聲音可以做的傳達與可能性，我有很多理想與想像。對於電台獨特的傳遞與多元性，我一直在實踐與耕耘。因為讀者又一次給我的獎項鼓勵，我更確定這般的堅持。」

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