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王后錶台灣首展 王心恬搶戴上位

2017/04/25 17:46

王心恬配戴寶璣Reine de Naples 8928那不勒斯王后系列迷你腕錶，1,992,000元。（Breguet提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕擁有「王后錶」美名的寶璣（Breguet）Reine de Naples那不勒斯王后系列正在進行2017年度新作海外巡展，第一站就是台灣，名模王心恬今日受邀展演、搶先戴上，優雅宛如貴公主。她說因近期主持旅遊節目，有超過七、八成的工作時間都在戶外，「珍惜這個難得夢幻的時間！」

王心恬配戴寶璣Tradition Dame 7038傳世系列仕女自動腕錶，1,229,000元。（Breguet提供）

寶璣Reine de Naples那不勒斯王后系列靈感源於19世紀、一款作品編號2639，由那不勒斯王后卡洛琳．繆拉（Carolne Murat, Queen of Naples，1782–1839）於1810年委託寶璣大師打造、一款類似手鐲的設計，因而贏得「王后錶」之名，此作亦堪稱腕錶濫觴。

寶璣以「王后風采‧女錶之王」為題、在寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出Reine de Naples那不勒斯王后系列新作，展覽自明日展至4月30日。

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