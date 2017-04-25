（獨家）名導演入監兩年 獄中竟然做了這件事...

張作驥為北監執導短片《鹹水雞的滋味》。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者賀靜賢／台北報導〕台片導演張作驥2014年因性侵罪判刑3年10個月，至今服刑剛過2年。據悉他近期為台北監獄拍了一支短片，獄方當製片，短片名為《鹹水雞的滋味》，無疑將是光明面的「監獄風雲」！

張作驥入監2年刑期已過半，未聲請假釋出獄引人好奇，日前傳出他其實為北監執導了一支短片，《鹹水雞的滋味》以探監親友們帶來的家鄉味，有「教化」受刑人當痛定思痛改過向善，早日與家人團圓的意喻。

張作驥2014年遭女編劇控性侵引起震撼，當時顧立雄擔任他的辯護律師，主張張案不符性侵要件，並表示女編劇是知道張作驥本來婚姻是合法的，為保護自己避免被告通姦才反說性侵，但未獲法院採用，張則直至入監前都堅持自己沒有性侵。

因受女編劇控性侵並定罪，張作驥人生和事業跌入萬丈深淵；但幸當時作品《醉．生夢死》仍受肯定，前年台北電影獎一舉獲百萬首獎等6個獎，創該獎最高得獎紀錄。當年底，該片又入圍金馬10項，張作驥並4度入圍最佳導演，最後雖輸給師父侯孝賢，但他個人拿下最佳剪輯。但因為人在服刑，都沒有去領獎。