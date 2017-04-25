鄭問告別式 漫迷帶著這個來致意

文化部長鄭麗君（右）頒發總統褒揚令予漫畫大師鄭問的家人。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕「亞洲至寶」鄭問（本名鄭進文，1958－2017）上月26日心肌梗塞過世，今天家人與弟子鍾孟舜等在台北市立第二殯儀館舉行告別式，許多漫畫家與鄭問的粉絲帶著大師作品特別前往致意，文化部長鄭麗君則代表總統蔡英文頒贈褒揚令。

現任鍾孟舜以「千年一問」形容恩師，認為千年僅出一鄭問，代表家屬致詞時數度哽咽落淚、無法言語，鍾孟舜回憶恩師生前對待助手極好，給付助手薪資是外面行情的兩倍，就是要讓助手沒有生活的後顧之憂，更盡心盡責教導後輩，即使後輩有不盡完善之處也從不責罵，只是默默接手完成工作，「老師教導我們最多的，就是以身教指出畫圖的最後一哩路究竟在哪裡，他也示範一個藝術家如何用生命在畫圖。」

黃姓漫畫迷遠從基隆參加鄭問告別式，帶來兩大行李箱的鄭問畫作。（記者楊媛婷攝）

許多漫畫家與漫畫迷前往現場致意，有黃姓漫畫迷帶著兩大箱鄭問作品從基隆坐計程車過來，他說鄭問作品蘊含哲學境界、飽富靈魂血肉，決定特別請假送大師最後一程；曾參與安古蘭漫畫展的漫畫家李隆杰也到場致意，他說曾受到鄭問的鼓勵，讓他堅持走漫畫路。

告別式現場鄭麗君頒發總統褒揚令予鄭問，由鄭問兒子鄭植羽代表家屬受贈，褒揚令中指出鄭問開啟漫畫藝術嶄新境界，也是台灣首位風行日本、香港之漫畫連載作家，也痛惜鄭問58歲茂年就因病過世。