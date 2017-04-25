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勇兔為曾剪破糖果表演服道歉 吳宗憲讚高EQ

2017/04/25 17:47

糖果（左）和勇兔（右）的昔日恩怨近日浮上檯面。（合成圖，翻攝自糖果、勇兔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「糖果」陳斯亞日前上《小明星大跟班》爆料以前在《我愛黑澀會》時，曾被另一名美眉剪掉表演服裝，讓現場所有人超傻眼。事後，網友循線找出該名剪破衣物的美眉就是「勇兔」林筳諭，而勇兔事後也在臉書坦承此事，並澄清說雖然剪褲襪有經過糖果同意，但若造成她的不開心還是願意道歉。對此，吳宗憲今也稱讚勇兔處事相當高EQ！

吳宗憲稱讚勇兔處理事情高EQ。（翻攝自吳宗憲臉書）

根據《ETtoday》報導，吳宗憲今對於勇兔回應曾剪掉糖果的褲襪一事，認為她的回話展現了相當高的EQ，盛讚她表現非常謙沖。不過，吳也認為糖果並沒有說謊，畢竟她也說自己以前性格本來就話不多，應該只是雙方當時溝通出問題。

糖果在節目中自爆曾經被一位黑澀會美眉剪過表演服裝。（截取自YouTube）

而事實上，糖果在《小明星大跟班》上講述該事件時，一開始疑似為了要避免被發現是誰或是剪輯問題，只說表演的衣服很難找，後來她找到了卻被表演同首歌曲的美眉在面前剪掉，最後才提到並不是剪壞而是「一人一半」，而且被剪的衣物是「褲襪」。

糖果（左）和勇兔（右）曾一同表演過蔡依林（中）的大丈夫。（截取自YouTube）

而當時不僅主持人吳宗憲相當震驚，「瑤瑤」黃喬歆也傻眼反問糖果「妳為什麼不告訴我們」，還透露剪破褲襪的美眉在節目中是傻妹形象，沒想到她會幹出這種不法勾當。後來主持人吳姍儒又透露該美眉還在線上而且在拍戲，網友靠著3大線索便搜出這位美眉應該就是勇兔。

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