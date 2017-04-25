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（圖輯影音）阿信用MSN幫八三夭敲通告 阿璞：他真的是貴人

2017/04/25 17:07

八三夭今錄製MTV《校園會課室》前進校園開唱。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕八三夭今錄製MTV《校園會課室》前進校園開唱，主唱阿璞回憶當初發第一張專輯《拯救世界》時，透過MP魔幻力量凱開認識阿信，結果阿信不但幫忙寫了專輯推薦，還幫他們敲了第一個通告宣傳，主持人吳建恆說「當時阿信本人用MSN敲我，我想說什麼事，原來是要敲八三夭，我還看成八三天呢！」，之後透過阿信引薦，八三夭開始與多位藝人合作，阿璞說「很感謝他，給我們很多機會，他真的是我們的貴人，一路相挺！」。

八三夭與《校園會課室》主持人吳建恆（右3）、Apple（右4）。（記者陳逸寬攝）阿信曾幫八三夭敲通告宣傳。（記者陳逸寬攝）阿璞感謝阿信一路相挺。（記者陳逸寬攝）八三夭上節目分享心路歷程。（記者陳逸寬攝）MTV《校園會課室》主持人吳建恆（左）、Apple。（記者陳逸寬攝）八三夭成軍邁入第14個年頭。（記者陳逸寬攝）八三夭現場演唱。（記者陳逸寬攝）主唱阿璞說很喜歡唱校園。（記者陳逸寬攝）主唱阿璞與貝斯手霸天（右）。（記者陳逸寬攝）八三夭校園開場氣氛High！（記者陳逸寬攝）

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