（圖多）姐就是有才！沒人抓得住高孝周破框精神

高孝周認為長板帶給她快樂與自信。（《MILK潮流誌》提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕正職是南韓Line通訊軟體UI工程師的正妹高孝周，這次應《MILK潮流誌》邀請擔任封面人物，她覺得自己是個框不住的人，所以現在她跳上長板，滑出自己的繽紛。

高孝周為了長板辭去穩定的工程師工作。（《MILK潮流誌》提供）

高孝周說，當初接觸長板只是單純想替緊繃的工作壓力找個排解管道，沒想到之後卻越玩越上癮，甚至還得出一番「長板理論」。高孝周覺得，認真去做沒嘗試過的事情，實現任何可能，才是真正的破框。她還說：「因為太熱愛長板，想要更投入在長板表演、長板文化推廣，所以我離開穩定的生活及薪水收入，讓長板成為我生活的主軸、職業。」

高孝周當初玩長板只是為了紓解工作壓力，沒想到最後竟然為長板辭去工作。（《MILK潮流誌》提供）

為了拍攝《MILK潮流誌》封面，高孝周翩然來到台灣，她特別喜歡台北西門町，不但吃了阿宗麵線，還在電影公園待了一整個下午。她說：「看到西門町的電影公園就想到以前我們漢江旁的空地，好多玩板的人都會聚集在那裡。」拜訪過台灣，高孝周說下個最想去的城市就是德國柏林。

成為全職長板表演者之後，高孝周活得很開心。（《MILK潮流誌》提供） 長板讓高孝周打破舒適圈的框框。（《MILK潮流誌》提供）