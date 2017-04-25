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胡歌舊愛實境秀曝露本性 網軍敲碗復合吧！

2017/04/25 17:27

江疏影（左）和胡歌（右）是前任男女朋友。（合成圖，翻攝自江疏影、胡歌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員胡歌2014年時曾經因為電視劇《旋風十一人》和女星江疏影假戲真做，怎料兩人被拍到熱戀後5天就同時宣布分手，令不少人相當錯愕，胡歌也曾坦承做為男友沒能好好保護女方。而近日，江疏影上旅遊實境節目，意外被發現她超強的英文和辦事能力，甚至被誇個性很好，讓粉絲敲碗喊復合胡歌。

江疏影（戴帽者）在節目中不僅英文好、領導能力也強。（合成圖，截取自YouTube）

在近日播出的中國旅遊實境節目《花兒少年》第3季中，江疏影和楊祐寧、井柏然、古力娜扎等人一同前往巴西里約旅行，而一到機場，曾在英國讀經濟學碩士的江疏影馬上就用流利的英文和機場人員交談，替眾人租到了一台巴士。之後，江疏影更指揮大家放行李、收推車等，被觀眾誇讚不僅外語能力好，辦事能力也很強。

此外，由於一開始眾人相當懷疑一台巴士塞不塞得下7個人和17件行李，因此七嘴八舌地爭論了起來，這時江疏影更跳出來要大家先上車再看需不需要再租車，最後連人帶行李全數上車。江疏影外表高冷沒想到個性超好，驚奇反差讓她一舉登上熱搜榜，更有網軍點名江的前男友胡歌，調侃胡說「後悔了吧」，打趣要兩人復合。

有人認為是因為江疏影（上圖右）才會害陳柏霖（上圖中）一個人被留放。（合成圖，截取自YouTube）

不過，由於節目一開始讓陳柏霖和井柏然兩人競爭導遊，輸的人要被獨自流放去納米比亞旅行，而江疏影和兩人吃飯時一直勸陳柏霖選擇被流放，後來也因為覺得井不能一個人旅行而把導遊票投給井，因此導致觀眾認為是她害陳被流放，甚至有網軍稱江在節目中的個性太強勢、目中無人，令人感覺不舒服，評價兩極。

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