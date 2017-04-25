寬姐94狂 霸氣金句攏低家

邱瓈寬直人快語，該罵人時絕不軟口。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名導演邱瓈寬（寬姐）不但個性火爆，講話也直到嚇死人。在演藝圈打滾超過30年的她，經常屢屢爆出金句。究竟寬姐說過哪些名言？快來複習一下。

先前寬姐為了林志玲怒譙陳冠希，說出「見你一次打一次」，接下來郭富城大喜之日沒邀請她參加婚宴，寬姐也雲淡風輕說了一句「下次結婚記得請我」都讓人印象深刻。其實寬姐的先前上《康熙來了》為電影《大尾鱸鰻》宣傳時，就曾經說過：「我們花那麼多錢吃這麼好，吃成這麼胖幹嘛要減？」當時就成為網路熱議話題。

寬姐罵人尺度也是無上限，當初陳冠希為女友怒罵林志玲「婊子」的時候，寬姐整個大爆氣，狂轟：「告訴你台灣藝人沒那麼好欺負…何況是志玲！從未與人結怨！那你不要出現在台灣！我保證見你一次打你一次！幹！」陳冠希也欠罵，被寬姐「強力指教」之後，反倒誇她願意捨己救人。

這次鋒菲戀驚爆分手，強國評論家宋祖德還說如果消息有誤願意直播吃狗屎，寬姐當然挺身為王菲說話，曾經當過王菲經紀人的寬姐，常常稱讚王菲不耍大牌「是最好帶的藝人」，這次針對此事，寬姐說：「幹嘛要污染狗屎？」

王菲（左）與謝霆鋒（右）戀情一直深受外界關注。（翻攝自微博）