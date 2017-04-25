抗議場景太逼真 黃騰浩險被勒死在街頭

臨演太認真，推擠衝撞玩真的。（客台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕黃騰浩、安唯綾、鄧九雲、張靜之等演員為演活客家《勞動之王》抗議場景，眾演員將活結套至脖子，並以手勾手方式站成一排。因此，若有人被警方推擠不小心摔倒，繩結就會連動將全部的人勒住。偏偏在拍戲過程中，黃騰浩站不穩差一點就摔倒，導致脖子上的繩結因此拉緊，站在身旁的鄧九雲直呼：「我超怕他被勒死啊！」

黃騰浩險被勒死，還要防盾牌及拐子（左為鄧九雲）。（客台提供）

除了激烈的套繩結抗議外，也有鄧九雲捧著劇中丈夫遺照，上街頭遊行的抗議場景。鄧九雲表示，一但實際走上街頭，憤怒的情緒立刻湧上心頭，彷彿真的身在抗議現場，腎上腺素不斷飆高！鄧九雲笑說，當天拍攝太逼真了，不但路人交頭接耳詢問是什麼抗議團體外，甚至碰上其他抗議團體經過，對方還幫忙加油打氣說：「不管你們的訴求是什麼，讓我們一起加油吧！」

演員脖套繩結，手勾手抵擋警方推擠。（客台提供）

黃騰浩心有餘悸表示，當天除了不小心摔倒差點被勒住脖子外，有些飾演警察的臨演忘記要做假動作，一開拍時不但真的拿盾牌、棍棒衝、擠演員，激動到連導演喊卡了都沒聽見，黃騰浩苦笑說，拍完這場戲，每個演員除了脖子都有勒痕之外，身上也多了許多紅腫、瘀青。

鄧九雲上街頭遊行抗議超逼真。（客台提供）